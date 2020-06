Λίβερπουλ: Ενθουσιασμένος με το ενδεχόμενο επιστροφής του Κουτίνιο ο Φιρμίνο (pics)

Ο Φελίπε Κουτίνιο εγκατέλειψε το «Ανφλιντ», το 2018 μετά την απόφαση του να πάρει μεταγραφή για την Ισπανία και την Μπαρτσελόνα. Ωστόσο, δεν κατάφερε ποτέ να δείξει την πραγματική του αξία και δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των φιλάθλων των «μπλαουγκράνα».

Ακολούθησαν αρκετοί δανεισμοί, από τη στιγμή που αποκτήθηκε από την Μπαρτσελόνα. Αυτή τη τη φορά, η διοίκηση αναζητά πιθανούς προορισμούς για την οριστική αποχώρηση του από τον σύλλογο Ενας από αυτούς είναι η Λίβερπουλ, καθώς τελευταία δημοσιεύματα από την Αγγλία, συνδέουν το όνομα του Φελίπε Κουτίνιο, με τους «Reds».

Μάλιστα, ο Ρομπέρτο Φιρμίνο, δεν μπόρεσε να κρύψει τον ενθουσιασμό του για την ενδεχόμενη επιστροφή του συμπατριώτη του στην Λίβερπουλ. Η χαρά του ήταν τόση που πάτησε Like σε σχετική ανάρτηση στο Instagram.

Roberto Firmino has liked this post on Instagram regarding Philippe Coutinho. pic.twitter.com/8AcMm6j5bW

Philippe Coutinho has made a personal plea to Jurgen Klopp in a bid to engineer his return to Anfield, according to @RealKevinPalmer

His agent has confirmed he wants to return to Liverpool, even if it means taking a pay cut to seal his return.

Would you take him back? pic.twitter.com/JhWcaEgxHy

— Anfield Watch (@AnfieldWatch) June 14, 2020