Ο Λόβρεν έμεινε ν' απολαύσει το άδειο «Άνφιλντ» πριν την προπόνηση... (vid)

Ο Κροάτης αμυντικός των «κόκκινων» κάθισε στον πάγκο, είχε όλο το γήπεδο μπροστά του, άδειο, ήρεμο, σε απόλυτη αντίθεση με ό,τι έχει συνηθίσει από τις ημέρες των εντός έδρας αγώνων της ομάδας.

«Πριν από την προπόνηση σκέφτηκα πόσο σπουδαίο είναι αυτό το γήπεδο. Σήμερα (σ.σ. χθες) άδειο και ήρεμο, ενώ όταν έχουμε αγώνα είναι “φωτιά”. Μακάρι στο άμεσο μέλλον να ξαναπαίξουμε μπροστά στους οπαδούς μας. Δεν θα είναι το ίδιο χωρίς εσάς, αλλά ο στόχος που έχουμε είναι συγκεκριμένος» έγραψε στο βίντεο που ανάρτησε.

Today before training session I thought myself how massive this stadium is, today peaceful and quiet, but on match days on fire. Hopefully in the near future will play again in front of our supporters. It will not be the same without you, but we know what is our main target! YNWA pic.twitter.com/QZrFHApWc2

— Dejan lovren (@Dejan06Lovren) June 14, 2020