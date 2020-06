Ο Αργεντινός θρυλικός στράικερ της Μάντσεστερ Σίτι, αφού είναι πλέον ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών για το κλαμπ και κορυφαίος ξένος σκόρερ στην Premier League, είδε ξανά σε βίντεο ορισμένα από τα πιο άσχημα χτυπήματα που έχει καταφέρει σε αντιπάλους του.

Οι δύο σοβαρές κόντρες του με τον Νταβίντ Λουίζ ήταν αποτέλεσμα εκνευρισμού, με τον ίδιο να λέει για την γνωστή εν ψυχρώ κλωτσιά πως: «Ήταν βγαλμένη από τη... γειτονιά».

Εκεί που εξεπλάγην βλέποντας πάλι τη φάση ήταν ένα χτύπημα στον Τσέιμπερς σε ματς προετοιμασίας με την Άρσεναλ, ενώ, ανέλυσε την αποτυχία του να κερδίσει μια εναέρια μονομαχία με τον Ριντ με αποτέλεσμα να τον χτυπήσει.

@aguerosergiokun reacts to four of his worst tackles in a #ManCity shirt:

vs D. Luiz [2017]

vs D. Luiz [2013]

vs W. Reid [2016]

vs C. Chambers [2016]

"That's from the hood, those are neighbourhood tackles!"

[via YT: Nicolas]pic.twitter.com/uxbsx1gXcW

— Man City Xtra (@City_Xtra) June 11, 2020