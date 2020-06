Εβερτον: Χάνει την πρεμιέρα ο Γουόλκοτ

Ο σύλλογος του Μερσεϊσάιντ, ανακοίνωσε πως θα στερηθεί τις υπηρεσίες του έμπειρου μεσοεπιθετικού της, Θίο Γουόλκοτ μετά την χειρουργική επέμβαση, που υποβλήθηκε.

Το βράδυ της Δευτέρας (08/06), ο Γουόλκοτ μπήκε στο χειρουργείο, μετά τις ενοχλήσεις που αισθάνθηκε. «Τώρα έχει ξεκινήσει την αποθεραπεία κάτω από την επίβλεψη του ιατρικού τιμ και αναμένεται να επιστρέψει στο πρόγραμμα προπονήσεων σε ένα μήνα», αναφέρει η η σχετική ανακοίνωση της Εβερτον.

| Theo Walcott is set to miss the restart of the @PremierLeague season after undergoing surgery.

Speedy recovery, @theowalcott!

— Everton (@Everton) June 10, 2020