Αρσεναλ: Κράξιμο οπαδών στον Νταβίντ Λουίζ για τα τραγικά λάθη του στο φιλικό με την Μπρέντφορντ (vid)

Μετά από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα οι ποδοσφαιριστές της Αρσεναλ, έδωσαν το πρώτο τους -ανεπίσημο- παιχνίδι. Ωστόσο, το αποτέλεσμα δεν ήταν αυτό που περίμεναν οι περισσότεροι οπαδοί των «κανονιέρηδων», καθώς είδαν την ομάδα τους να γνωρίζει την ήττα με 3-2 από την Μπρέντφορντ.

Τα παράπονα ήταν αρκετά για την τραγική αυτή εμφάνιση και ειδικά για την αμυντική λειτουργία που παρουσίασαν οι ποδοσφαιριστές του Μικέλ Αρτέτα, μία εβδομάδα πριν το ντέρμπι με την Μάντσεστερ Σίτι.

Πολλοί φίλοι της Αρσεναλ, τα έβαλαν με τον Νταβίντ Λουίζ και σχολίασαν πως αν ο Βραζιλιάνος αμυντικός, συνεχίσει να δείχνει τέτοια απογοητευτική εικόνα στα ματς των «κανονιέρηδων» η ομάδα μπορεί να πέσει μέχρι και... κατηγορία.

Ενα γκολ της Μπρέντφορντ, προέρχεται μετά από λάθος του Λουίζ, καθώς στον χώρο της μεσαίας γραμμής χάνει την μπάλα και στη συνέχεια οι αντίπαλοι του το εκμεταλλεύονται και βρίσκουν τον δρόμο προς τα αντίπαλα δίχτυα. Οπως ήταν λογικό η απερίσκεπτη ενέργεια του έμπειρου στόπερ σχολιάστηκε έντονα...

David Luiz! Shrewd bit of business that was! Apron FC nothing at the back! pic.twitter.com/jeBMSXapzQ

— Rants (@rantsnbants) June 10, 2020