Το 14ο κρούσμα σε σύνολο άνω των επτά χιλιάδων τεστ κατέγραψε η Premier League στο πλαίσιο των εξετάσεων για τον κορονοϊό ενόψει επανέναρξης.

Μετά και τον 7ο γύρο τεστ, υπήρξε ένα νέο κρούσμα ανάμεσα στους 1.213 παίκτες και μέλη των σταφ που εξετάστηκαν από τις 20 ομάδες.

The Premier League have announced that there was one positive result from the seventh round of coronavirus testing.

1213 players and staff were tested. pic.twitter.com/Cx5lmqlMDi

— Goal (@goal) June 10, 2020