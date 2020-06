Μπρούνο Φερνάντες-Πολ Πογκγμπά: Το δίδυμο που ανυπομονούν να δουν όλοι εν δράσει (vid)

Η άφιξη του Μπρούνο Φερνάντες στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, συνέπεσε με την εντυπωσιακή φόρμα των «κόκκινων διαβόλων», με τον Πορτογάλο μέσο να δείχνει με το «καλημέρα» την ποιότητά του. Μάλιστα, πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι περιμένουν με μεγάλη αγωνία την επιστροφή της ομάδας, στις αγωνιστικές της υποχρεώσεις ώστε να δουν ξανά τον 25χρονο μεσοεπιθετικό να κάνει πράγματα και θαύματα με τη φανέλα της Γιουνάιτεντ.

Βέβαια, ο Μπρούνο Φερνάντες στο διάστημα όπου βρίσκεται στον σύλλογο, από τον Γενάρη δηλαδή, δεν έχει προλάβει να αγωνιστεί μαζί με τον Πολ Πογκμπά, καθώς ο Γάλλος μέσος είχε προβλήματα τραυματισμού.

Ενας φίλος της Γιουνάιτεντ, δεν μπόρεσε να περιμένει άλλο και έτσι δημιούργησε ένα βίντεο για το πως θα μοιάζει το παιχνίδι της ομάδας, με τους Μπρούνο Φερνάντες και Πολ Πογκμπά μαζί στη μεσαία γραμμή.

«Με το ποδόσφαιρο να επιστρέφει, πολλοί είναι ενθουσιασμένοι που θα δουν τον Μπρούνο και τον Πογκμπά, να παίζουν μαζί για πρώτη φορά. Μέχρι τότε δείτε πώς θα μπορούσε να είναι.... », έγραψε χαρακτηριστικά στο Twitter.

Bruno Fernandes x Paul Pogba

With football coming back next week, a lot of people are excited to see Bruno and Pogba play together for the first time. Here’s how it could look

pic.twitter.com/iydOl75ciX

— (@ShameIessFC) June 8, 2020