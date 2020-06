Αν υπάρχει κάποιος που αμφιβάλλει ακόμα για το αν και κατά πόσο «άτρωτος» είναι ο Βίρτζιλ Φαν Ντάικ στο κέντρο της άμυνας, πλέον η θεωρία του καταρρίπτεται και από τους αριθμούς.

Ο Ολλανδός «οδοστρωτήρας» της Λίβερπουλ έχει καθιερωθεί στη συνείδηση των περισσότερων ως ο πλέον ανίκητος αμυντικός στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο τις τελευταίες σεζόν, αλλά στην πραγματικότητα η περίοδος κυριαρχίας του στην Ευρώπη ξεκινά από τη σεζόν 2012/13.

Σύμφωνα με τα στατιστικά ευρήματα της Opta, από εκείνη τη σεζόν που ξεκίνησε η επίσημη καταγραφή κερδισμένων μονομαχιών, ο Φαν Ντάικ είναι ο Νο1 αμυντικός από το Top-5 πρωταθλημάτων, με ποσοστό επιτυχίας 73,4% ανάμεσα σε μίνιμουμ 1.000 διεκδικήσεις.

Με την επίδοση αυτή, άφησε πίσω του τον Τιάγκο Σίλβα, ο οποίος με τη φανέλα της Παρί Σεν Ζερμέν έχει σημειώσει το εξίσου εντυπωσιακό 71,7%, ενώ στην τρίτη θέση ακολουθεί ο Φεντερίκο Φάτσιο της Ρόμα (69,4%).

