Ο Έλληνας αμυντικός, που σήμερα κλείνει τα 32 του χρόνια, έστησε τη μπάλα σε απόσταση και εκτέλεσε στην προπόνηση της ομάδας, σκοράροντας στην απέναντι εστία.

Αμέσως γύρισε προς τους συμπαίκτες του που ήταν στο σημείο και περίμεναν να δουν τι θα έκανε, με τον Sokratis να τους δείχνει πως θα έπρεπε πλέον να ... κλείσουν τα στόματά τους.

Δείτε το βίντεο της Άρσεναλ:

We'll just leave this one here...

@SokratisPapa5 pic.twitter.com/rMgTL0bhy3

— Arsenal (@Arsenal) June 9, 2020