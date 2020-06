Ο διεθνής Αγγλος παρευρέθηκε στην εκδήλωση στη μνήμη του Τζορτζ Φλόιντ που δολοφονήθηκε στη Μινεάπολη. Ο παίκτης της Άστον Βίλα με μπουφάν και κουκούλα έστειλε το δικό του μήνυμα κατά του ρατσισμού «Δεν θα σιγήσουμε. Αισθάνθηκα τεράστια ενέργεια και δύναμη. Δεν θα απολογηθώ γι αυτά που πιστεύω» έγραψε ο Μινγκς.

Nothing but energy & passion today.

I make no apologies for standing up for what I believe in. pic.twitter.com/QtnGKgIpfE

Tyrone Mings (@OfficialTM_3) June 4, 2020