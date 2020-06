Κορονοϊός - Άρσεναλ: Η έκπληξη του Αρτέτα σε οικογένεια που χτυπήθηκε από τον ιό (vid)

Βίωσε, έστω και με σχετικώς ελαφριά συμπτώματα, τον εφιάλτη του κορονοϊού. Και, λίγες ημέρες πριν από την πολυπόθητη επανέναρξη της Premier League, ο Μίκελ Αρτέτα έκανε μια πολύ ευχάριστη έκπληξη σε μια οικογένεια φίλων της Άρσεναλ που επίσης ταλαιπωρήθηκαν από τον ιό Covid-19.

Ο προπονητής των Κανονιέρηδων είχε στείλει νωρίτερα γράμμα στον Νίκολας, τον οποίο συνεχάρη για τους εξαιρετικούς γονείς που έχει. Ο μικρός, συγκινημένος, βούρκωσε βλέποντας τον Αρτέτα να του μιλάει μέσω Skype.

