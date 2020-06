Γουότφορντ: Προπονήθηκε για πρώτη φορά μετά την καραντίνα ο Ντίνεϊ (vid)

Ο αρχηγός της Γουότφορντ, Τρόι Ντίνι ήταν από τους ποδοσφαιριστές της Premier League, που ήταν αρνητικοί στο ενδεχόμενο της επανεκκίνησης του πρωταθλήματος. Επανειλημμένες φορές είχε δηλώσει πως δεν ήθελε να βάλει σε κίνδυνο την δική του υγεία ή της οικογένειας του και γι' αυτό ήταν αρνητικός στο ενδεχόμενο επιστροφής του, στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας.

Παρ' όλα αυτά ο Άγγλος επιθετικός της Γουότφορντ, αποφάσισε μετά από καιρό να αλλάξει γνώμη και να πραγματοποιήσει για πρώτη φορά προπόνηση μαζί με τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές της ομάδας.

Υπενθυμίζεται ότι η Premier League, ετοιμάζεται να επιστρέψει στις ζωές όλων στις 17 Ιουνίου.

Watford captain Troy Deeney has trained with his team-mates for the first time since suspension of the Premier League in March due to the coronavirus pandemic.

