Τότεναμ: Ο Ντέλε Αλι μοιράζει ποδιές και «γλεντάει» τους συμπαίκτες του (vid)

Ολες οι ομάδες της Premier League, έχουν ανεβάσει ρυθμούς τις τελευταίες ημέρες, ώστε να είναι έτοιμες με την επανέναρξη του πρωταθλήματος. Στο στρατόπεδο της Τότεναμ, οι ποδοσφαιριστές απολαμβάνουν την επιστροφή τους στις προπονήσεις και ειδικά ο Ντέλε Άλι.

Ο 24χρονος άσος των «σπιρουνιών» στην τελευταία προπόνηση, «γλέντησε» τρεις φορές συμπαίκτες του, μοιράζοντας ποδιές και όπως φαίνεται το διασκέδασε αρκετά..

Just @dele_official doing his thing in the rondo, times! #THFC #COYS pic.twitter.com/o3J9h1XECT

