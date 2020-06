Ο Σάνκλι, ο Πέισλι, ο Νταλγκλίς, ο Μπενίτεθ, ο Κλοπ... Μορφές που έχουν περάσει από τη Λίβερπουλ, την έχουν λατρέψει, έχουν προσφέρει και έχουν κάνει τον κόσμο να τους αγαπήσει και να περπατά περήφανος στο δρόμο.

Οι «κόκκινοι» κλείνουν σήμερα (3/6) 128 χρόνια ζωής, γεμάτα «καλές και κακές στιγμές, μαγικές καταστάσεις, πολλά τρόπαια και τρομερές νύχτες με τους οπαδούς μας», όπως ανέφερε η επίσημη σελίδα του κλαμπ στα social media.

Και η αλήθεια είναι ότι θα είναι ελάχιστοι έως μηδαμινοί εκείνοι που δεν μπορούν να παραδεχθούν πως όντως πρόκειται για κάτι ιδιαίτερο, στη σχέση συλλόγου και οπαδών, αλλά και σε ό,τι αφορά το «Άνφιλντ» και τους... δικούς του νόμους.

Δείτε το βίντεο με όλα όσα πρεσβεύει η Λίβερπουλ:

Today, Liverpool Football Club is 128 years old!

⁣

An incredible football club with a glittering history and wonderful memories, here’s to many more!⁣

⁣

Happy Birthday LFC! ⁣

pic.twitter.com/xHjmiHtd3m

— Anfield Watch (@AnfieldWatch) June 3, 2020