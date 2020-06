Λίβερπουλ: Έπαιξε για πρώτη φορά μετά την πανδημία στο «Άνφιλντ»! (pics)

Οι «κόκκινοι» βρέθηκαν ξανά στο γήπεδό τους για να παίξουν, για πρώτη φορά από την ημέρα που η έξαρση του κορονοϊού προκάλεσε την... παγκόσμια αναβολή στη ζωή και συνεπώς την αθλητική δραστηριότητα.

Φυσικά βγήκε η τρομερή φωτογραφία με άπαντες γονατισμένους γύρω από τη σέντρα, στη μνήμη του δολοφονηθέντα, Τζορτζ Φλόιντ, ενώ, στο παιχνίδι που σημειώθηκε, ο Κλοπ χώρισε τις ομάδες ως εξής:

«Εντός»: Άλισον, Χούβερ, Μάτιπ, Φαν Ντάικ, Ρόμπερτσον, Τζόουνς, Χέντερσον, Κεϊτά, Έλιοτ, Φιρμίνο, Μανέ

«Εκτός»: Αντριάν, Αλεξάντερ – Άρνολντ, Λόβρεν, Γκόμες, Λαρουσί, Τσάμπερλεϊν, Φαμπίνιο, Μίλνερ, Σαλάχ, Μιναμίνο, Οριγκί

Things you love to see: pic.twitter.com/euB823J8sU

— Liverpool FC (at ) (@LFC) June 1, 2020