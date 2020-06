Σύσσωμη η Λίβερπουλ γονατίζει υπέρ του Φλόιντ στο «Άνφιλντ» (vid)

Σάντσο, Χακίμι, Τιράμ, ΜακΚένι ήταν οι παίκτες από την Bundesliga που δεν δίστασαν να ζητήσουν δικαιοσύνη για τον Τζορτζ Φλόιντ ακόμα και με κίνδυνο τιμωρίας, μέσω μιας φανέλας, ενός περιβραχιόνιου ή ενός πανηγυρισμού εν ώρα αγώνα. Είναι σίγουρο ότι αν υπήρχε δράση και στην Premier League οι αντίστοιχες εκδηλώσεις θα ήταν πολλαπλάσιες, αλλά η Λίβερπουλ φρόντισε να στείλει το δικό της μήνυμα έστω και από την προπόνηση στο «Άνφιλντ».

Σύσσωμο το ρόστερ των 29 ποδοσφαιριστών, γονατισμένο κυκλικά στο κέντρο του γηπέδου, πόζαρε για μια ομαδική φωτογραφία αλλιώτικη από τις άλλες.

The entire squad knelt in Anfield's centre circle ahead of today's training session in a powerful show of support for the #BlackLivesMatter movement.

Unity is strength: https://t.co/2BN18U4jIY pic.twitter.com/oVE5RgNMmh

— Liverpool FC (at) (@LFC) June 1, 2020