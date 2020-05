Οταν ο Ρονάλντο δίδασκε τον Λίνγκαρντ στην Γιουνάιτεντ (vid)

Ο Πορτογάλος σταρ έχοντας μια μπάλα στα πόδια του, έδειξε σε τρεις νεαρούς ποδοσφαιριστές της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μερικές από τις δεξιότητες του. Μάλιστα, ο ένας εξ αυτών ήταν και ο 10χρονος, Τζέσι Λίγνκαρντ ο οποίος έμεινε άφωνος από τα «μαγικά» του Κριστιάνο Ρονάλντο.

Στη συνέχεια του βίντεο, ο «CR7» μίλησε για τα σημεία -κλειδιά- σε ένα παιχνίδι με τους τρεις πιτσιρικάδες να ακούν τα λόγια του με μεγάλη προσοχή.

Throwback to when Cristiano Ronaldo was teaching a young Jesse Lingard & his other teammates how to do stepovers and different skills. The kids couldn't believe it. pic.twitter.com/1Zcwu7IbMu

— FutbolBible (@FutbolBible) May 30, 2020