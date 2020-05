Τα συνολικά κρούσματα στην Premier League δεν έφτασαν ποτέ ανησυχητικό αριθμό στους 3 πρώτους γύρους εξετάσεων, αλλά πλέον εξαλείφθηκαν παντελώς.

Η 4η φάση των τεστ ενόψει του Project Restart είχε μηδενικό απολογισμό θετικών στον Covid-19, με σύνολο 1130 ατόμων να εξετάζονται από τους παίκτες και το τεχνικό σταφ των 20 ομάδων.

Ήδη μετά τον 3ο κύκλο, στον οποίο καταγράφηκαν μόλις 4 κρούσματα (1008 τεστ), η Premier League πήρε επίσημα την απόφαση να επανεκκινήσει η σεζόν στις 17 Ιουνίου, αλλά οπωσδήποτε η πλήρης απουσία προσβεβλημένων παικτών ή προπονητών δίνει ακόμη μεγαλύτερη ώθηση και αισιοδοξία για να κυλήσει και να ολοκληρωθεί ομαλά η αγωνιστική περίοδος.

BREAKING: 0 positive results from 1130 samples in Round 4 of Premier League #COVID testing.

Follows:

- 4 positives (3 clubs) from 1008 in R3

- 2 positives (2 clubs) from 996 in R2

- 6 positives (3 clubs) from 748 in R1

Total 12 positives from 3882 tests@TheAthleticUK

— David Ornstein (@David_Ornstein) May 30, 2020