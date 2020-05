Στίβεν Τζέραρντ είναι μόνο ένας στην οικογένεια της Λίβερπουλ και το τρέχον σύνολο των Reds δεν θα μπορούσε να προσπεράσει έτσι απλά την είσοδο του στα δεύτερα... άντα.

Ο παλαίμαχος θρύλος της ομάδας και νυν τεχνικός της Ρέιντζερς είναι πλέον 40αρης και είχε την τιμητική του στην προπόνηση των Reds, από τον Γιούργκεν Κλοπ και όλους τους παίκτες και τα μέλη του σταφ.

The lads sang happy birthday for Gerrard at Melwood this morning pic.twitter.com/nhkbxC6HuZ

— Liverpool FC (at ) (@LFC) May 30, 2020