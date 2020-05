Ο Νέβιλ εύχεται η Λίβερπουλ να χάσει όλα τα ματς που απομένουν!(vid)

Οι νυν κολλητοί και απολαυστικοί τηλεσχολιαστές του SkySports, έπειτα από τις μεγάλες τους κόντρες στα ντέρμπι της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με τη Λίβερπουλ, κοντράρονται στην τηλεόραση και προσφέρουν γέλιο, αφού και οι ίδιοι το βλέπουν πλέον πολύ πιο χαλαρά.

«Δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση θα επιστρέψουν, δεν ξέρουμε τι θα γίνει, μπορεί και η Λίβερπουλ να χάσει όλα τα ματς που απομένουν» είπε ο Γκάρι Νέβιλ, για να πάρει την άμεση απάντηση από τον Τζέιμι Κάραγκερ: «Και πάλι θα το πάρει»!

Φυσικά όλοι γέλασαν με τη στιγμή των δύο φίλων που θυμίζουν... Muppet Show!

.@GNev2: “We don't know whats going to happen, Liverpool could lose all 9 games.”

.@Carra23: “And still probably win the league.”

pic.twitter.com/54ts4Qf3J6

— Anfield Watch (@AnfieldWatch) May 29, 2020