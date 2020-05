Πρόσω ολοταχώς για την επιστροφή της δράσης στα αγγλικά γήπεδα κινείται η Premier League, με την συνάντηση των 20 ομάδων να απορρέει συμφωνία για επανέναρξη την Τετάρτη, 17 Ιουνίου!

Σύμφωνα με την «Telegraph», το «πράσινο φως» για προπονήσεις με επαφή σε συνδυασμό με τα μόλις 4 κρούσματα σε 1008 άτομα που εξετάστηκαν για κορονοϊό από τους 20 συλλόγους, ικανοποίησαν τα μέλη του συμβουλίου και στην συνάντηση που ολοκληρώθηκε, δόθηκε το πράσινο φως για επιστροφή σε λιγότερο από τρεις εβδομάδες από σήμερα (28/5).

Παρά τα παράπονα που είχαν εκφράσει οι προπονητές, ζητώντας περαιτέρω χρόνο προετοιμασίας και την ενδεικτική ημερομηνία επανέναρξης στις 26 του επόμενου μήνα, το σκηνικό, λοιπόν, αλλάζει ξανά και καλώς εχόντων το τρέχον πρωτάθλημα θα λήξει μέχρι το διήμερο 1-2 Αυ

Όσον αφορά το πρόγραμμα της επανέναρξης, δεσπόζει σούπερ ματς ανάμεσα σε Μάντσεστερ Σίτι και Άρσεναλ, το οποίο είχε αναβληθεί την τελευταία εβδομάδα πριν από την αναστολή λόγω πανδημίας. Επίσης, θα διεξαχθεί και το Άστον Βίλα-Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, ενώ το Σάββατο, 20 Ιουνίου θα ακολουθήσει η πρώτη πλήρης αγωνιστική.

Θυμηθείτε πως έχει η βαθμολογία ως τώρα:

Reminder: here’s how the Premier League table looks. pic.twitter.com/gnNxDXk2NI

— Squawka News (@SquawkaNews) May 28, 2020