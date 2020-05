Κορονοϊός: Θετικοί στον ιό δύο ποδοσφαιριστές της Φούλαμ

Ανησυχία προκάλεσε στην Αγγλία το γεγονός ότι βρέθηκαν τρία νέα κρούσματα μετά από νέες εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκαν το προηγούμενο τριήμερο ποδοσφαιριστές και μέλη των ομάδων.

Οι παίκτες και το προσωπικό της Φούλαμ υποβλήθηκαν για δεύτερη φορά από εξετάσεις για τον κορονοϊό και τα τεστ βγήκαν θετικά, για δύο ποδοσφαιριστές του συλλόγου.

Με ανακοίνωση της η Φούλαμ, γνωστοποίησε πως οι δύο παίκτες θα παραμείνουν σε καραντίνα τις επόμενες μέρες, χωρίς ωστόσο, τα ονόματα τους να δουν τα φώτα της δημοσιότητας.

After the second round of league-wide testing for COVID-19 by Fulham players and staff, we can confirm that two players have tested positive for Coronavirus. #FFC

