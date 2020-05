Ρούντιγκερ για δολοφονία Αφροαμερικανού: «Σταματάω να σέβομαι τις Αρχές των ΗΠΑ» (pic)

Ο Γερμανός αμυντικός των «μπλε» του Λονδίνου, πριν από λίγο καιρό είχε εκφράσει την αντίθεσή του με τον πειραματισμό του εμβολίου κατά του κορονοϊού στους Αφρικανούς σαν να επρόκειτο για ζώα και δήλωσε πως δεν θα έχει καθαρή τη συνείδησή του αν αρχίσει να παίζει ποδόσφαιρο και ο κόσμος συνεχίσει να πεθαίνει.

Τώρα, σχολίασε το αποτρόπαιο περιστατικό που έλαβε χώρα στις ΗΠΑ και συγκλονίζει τον κόσμο...

«Αν η Αστυνομία που έχει υποχρέωση να προστατεύει τους πολίτες και να τους βοηθάει, συμπεριφέρεται με τέτοια ρατσιστική διάθεση και τέτοια βιαιότητα, τότε χάνω κάθε σεβασμό προς τις Αρχές των ΗΠΑ. Αυτά τα περιστατικά παύουν πλέον ν' αποτελούν κάτι μεμονωμένο και πρέπει επιτέλους κάτι να γίνει...» έγραψε.

If the police, whose work it is to protect and serve people, behave with such racism and brutality then I'm losing all respect for this system in the USA. These incidents are not single cases anymore... actions need to be taken. #StopRacism #DerekChauvin

