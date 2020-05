«Έσβησε» ο θρύλος της Μάντσεστερ Σίτι, Γκλιν Πάρντο (vid)

Ο Πάρντο βρέθηκε στους «πολίτες» και στα 14 χρόνια που διήρκησε η καριέρα του στο ποδόσφαιρο, από το 1962 έως και το 1976.

Όταν έκανε το ντεμπούτο του στο ανδρικό τμήμα του συλλόγου, ήταν μόλις 15 ετών και 314 ημερών κι έτσι ιστορία και μέχρι σήμερα είναι ο νεαρότερος που έχει καταφέρει να κάνει ντεμπούτο στην πρώτη ομάδα!

Το 1968 ήταν στέλεχος του συνόλου που κατέκτησε το τελευταίο πρωτάθλημα πριν από αυτό του 2012, ενώ, το 1970 ήταν εκείνος που πέτυχε το νικητήριο γκολ στον τελικό του LeagueCup απέναντι στην Γουέστ Μπρομ στο παλιό «Γουέμπλεϊ», γράφοντας το τελικό 2-1 στην παράταση (102').

We are saddened to learn of the passing of @ManCity legend Glyn Pardoe, scorer of the winning goal in the club's first-ever League Cup triumph in 1970.

He will never be forgotten. pic.twitter.com/PgbYAt6RXs

— Carabao Cup (@Carabao_Cup) May 26, 2020