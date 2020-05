«Γλέντησαν» στο διαδίκτυο τον Ομπαμεγιάνγκ για το νέο του μαλλί (pics)

Ενας από αυτούς ήταν και ο επιθετικός της Αρσεναλ, Πιέρ – Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ, ο οποίος γύρισε στη δουλειά φανερά αλλαγμένος, τουλάχιστον όσον αφορά την κόμη του. Ο έμπειρος στράικερ των «κανονιέρηδων», φαίνεται πως δεν ήθελε στην καραντίνα να πειραματιστεί μόνος του και να κουρευτεί, με αποτέλεσμα το μαλλί του να μακρύνει αρκετά.

Οπως ήταν λογικό, στο διαδίκτυο ο Γκαμπονέζος επιθετικός έγινε θέμα συζήτησης, ωστόσο ο ίδιος χαριτολογώντας απάντησε στους επικριτές του.

Aubameyang really be out here looking like Kane when he unmasked in 2003 pic.twitter.com/70urRzzqSb

— Dillon (@ftbldillon) May 22, 2020