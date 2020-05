Ο Κέιν επέστρεψε στις προπονήσεις και είναι σε τρομερή φόρμα (vid)

Ο Χάρι Κέιν τραυματίστηκε σοβαρά στον μηρό τον Δεκέμβριο και η Τότεναμ έχασε τον αρχηγό της για αρκετούς μήνες. Παρ' όλα αυτά ο 26χρονος επιθετικός ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού του και τέθηκε ξανά στη διάθεση του προπονητή του Ζοσέ Μουρίνιο.

Η Τότεναμ πριν από λίγες ημέρες ξεκίνησε και πάλι τις προπονήσεις, ώστε να προετοιμαστεί για τη πιθανή επανέναρξη της Premier League.

Στη σημερινή προπόνηση ο υψηλόσωμος φορ, εξασκήθηκε στα σουτ, με τις περισσότερες προσπάθειες του να καταλήγουν στα δίχτυα. αποδεικνύοντας πως είναι έτοιμος για επιστροφή στη δράση!

An insight into @HKane’s shooting drill at Hotspur Way! #THFC #COYS pic.twitter.com/qoiZd8xFfP

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) May 23, 2020