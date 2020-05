Ο Ποτσετίνο δεν επέλεξε κανέναν παίκτη της Τότεναμ στο Top-3 της Premier League (vid)

Ζήσε ξανά τη δράση με την bwin! Leaderboard με μεγάλα έπαθλα ! |21+ Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

Ο άλλοτε τεχνικός των «σπιρουνιών» μπορεί κατά τη θητεία του στην Τότεναμ, να προπόνησε αρκετά μεγάλα αστέρια, όπως τους Χάρι Κέιν, Σον Χιουνγκ-Μιν, Ντέλι Αλι και άλλους ωστόσο κανένας τους δεν βρέθηκε στο Top-3 της λίστας του, με τους κορυφαίους παίκτες της Premier League.

Ο έμπειρος κόουτς, επέλεξε τον Κέβιν Ντε Μπρόινε ως τον καλύτερο ποδοσφαιριστή της διοργάνωσης, τον Σέρχιο Αγουέρο, τον επέλεξε ως τον δεύτερο κορυφαίο ενώ στην τρίτη θέση έβαλε τον Μπόμπι Φιρμίνο της Λίβερπουλ.

Στη συνέχεια της συνέντευξης του στο «Sky Sports» ο Ποτσετίνο εξέφρασε την επιθυμία του να παραμείνει στην Αγγλία και να επιστρέψει στη τεχνική ηγεσία κάποιας ομάδας, σύντομα.

1st - 2nd - 3rd - In an exclusive interview with Sky Sports, Mauricio Pochettino revealed his top 3 Premier League players and admitted he would be open to managing a Premier League club outside the top six and is eager to return to management: https://t.co/OU18taDkzq pic.twitter.com/iC6Rm1zv7o

"I love England. My idea is to keep living in London"

Mauricio Pochettino opens up on what is next for him now his gardening leave period at Tottenham is over

More: https://t.co/ngef4UXRxG pic.twitter.com/c4mSoQALf8

— Sky Sports News (@SkySportsNews) May 23, 2020