Ο Μπράντον Γουίλιαμς με τα χρήματα που έλαβε από τους «κόκκινους διαβόλους» θέλησε να επιβραβεύσει τους γονείς τους για τις προσπάθειές τους και τη στήριξη που απόλαυσε από εκείνους όσα χρόνια επιχειρούσε να βρεθεί στο ποδοσφαιρικό προσκήνιο.

Έτσι, αποφασίσε να κάνει δώρο στον πατερα του μια Mercedes και η στιγμή ήταν πανέμορφη και συγκινητική...

Brandon Williams bought his father a new Mercedes for his birthday pic.twitter.com/9PU7uxdSpG

— utdreport (@utdreport) May 21, 2020