Ανοδος για Λιντς, Γουέστ Μπρομ εάν διακοπεί η Championship

Ευχάριστα ήταν τα νέα για τη Λιντς και τη Γουέστ Μπρομ, οι οποίες δικαίως, θα είναι οι ευνοημένες σε περίπτωση που η Championship είτε τελικά δεν ξεκινήσει ποτέ, είτε διακοπεί οριστικά εξαιτίας κορονοϊού. Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε η διοργανώτρια αρχή των μικρότερων κατηγοριών, κάθε κατηγορία θα αποφασίσει από μόνη της με ψηφοφορία των ομάδων, το εάν θα μπουν στο γήπεδο ή όχι.

Σε κάθε περίπτωση όμως, θα υπάρξει σε Championship, League One, League Two άνοδος και υποβιβασμός όπως συμβαίνει πάντα. Ας πάρουμε όμως την Championship που έχει και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Σε περίπτωση λοιπόν που δεν κριθούν όλα στο γήπεδο, αυτή τη στιγμή Λιντς και Γουέστ Μπρομ θα έπαιρναν το εισιτήριο για την Premier League, ενώ ο τρίτος προβιβασμός θα κρινόταν κλασικά σε play off τεσσάρων ομάδων. Τα play off μάλιστα θα διεξαχθούν ακόμα και εάν έχει διακοπεί το πρωτάθλημα.