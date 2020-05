Ο Γάλλος φορ της Ρεάλ Μαδρίτης δεν δεχόταν να τον βάζουν σε σύγκριση με τον επιθετικό της Τσέλσι, λέγοντας χαρακτηριστικά πως δεν μπορείς να ... μπερδεύεις τη Formula με το go-kart.

Ο Ζιρού δεν του απάντησε ποτέ, στάθηκε στο ύψος του, μια ατάκα που του καταλόγισαν για το Μουντιάλ ήταν ψεύτική και το Μέσο που την δημιούργησε απολογήθηκε, ωστόσο, ο παίκτης των «μπλε» ήξερε πολύ καλά τι να κάνει...

Στην επιστροφή στις προπονήσεις, εμφανίστηκε στο Cobham με Ferrari και ύφος... χιλίων καρδιναλίων. Και εκεί τελειώνει η κουβέντα!

"Oliver Giroud" and his "Go kart ferrari"

At Chelsea comeback pic.twitter.com/bOkxtst7Z0

— Xahydinho (@The_2nd_neymar) May 21, 2020