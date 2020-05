Η Λίβερπουλ επέστρεψε στο προπονητικό της κέντρο, εκεί όπου πλέον θα μπορεί να δουλέψει σε μικρά γκρουπ παικτών, όπως συμφωνήθηκε ομόφωνα απ' όλους τους συλλόγους της Premier League και εφαρμόζεται από την Τρίτη βάσει των βημάτων που ορίζει το πρωτόκολλο.

Ο Γιούργκεν Κλοπ όλο το προηγούμενο διάστημα διατυμπάνιζε πως του έλειπε πολύ η δουλειά του, η καθημερινότητα στις προπονήσεις και το γήπεδο και φυσικά οι κουβέντες και η παρέα με τους ποδοσφαιριστές του, ωστόσο, από σήμερα έχει την ευκαιρία να τα απολαύσει ξανά όλα.

Έφτασε στο «Μέλγουντ», έβαλε τη μάσκα του και έπιασε πάλι δουλειά...

Morning, Reds

The boss and Pep are back at Melwood pic.twitter.com/xHvl8LeF9L

— Liverpool FC (at ) (@LFC) May 20, 2020