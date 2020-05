Οι «μπλε» το μεσημέρι της Τρίτης επέστρεψαν στο Cobham όπου πλέον μπορούν να κάνουν πρόγραμμα ανά μικρά γκρουπ και σταδιακά θα επιστρέψουν στην κανονικότητα προκειμένου να μπορέσουν να συνεχίσουν το πρωτάθλημα από τα μέσα Ιουνίου και μετά.

Ο Λάμπαρντ και οι ποδοσφαιριστές του ήταν κατενθουσιασμένοι και χαμογελαστοί με την επαναφορά στη δουλειά, ωστόσο, κάποια στιγμή έκαναν γκάφα, όταν έτρεχαν πέντε άτομα μαζί σε ένα γκρουπ, τη στιγμή που το πρωτόκολλο επιτάσσει έως 4 μαζί...

Φυσικά, πολύ μικρό το κακό...

Finally back on the grass after 2 months #Hustle #AlwaysBelieve @ChelseaFC pic.twitter.com/TiS087gNnc

— Antonio Rüdiger (@ToniRuediger) May 19, 2020