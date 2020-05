Η ιστοσελίδα «Footyheadlines» η οποία είναι εξειδικευμένη στις αθλητικές εμφανίσεις αποκάλυψε τις νέες εμφανίσεις των «κανονιέρηδων» για την ερχόμενη αγωνιστική σεζόν.

Οπως μπορείτε να δείτε και από τις παρακάτω φωτογραφίες το παραδοσιακό άσπρο και κόκκινο χρώμα επικρατεί στην φανέλα με μία μικρή διαφορετική πινελιά στα μανίκια και στο πίσω μέρος της.

The official Arsenal shirt for next season.. what do you think? pic.twitter.com/c6Znq4b9OD

— IDontLikeSpurs (@IDontLikeSpurs) May 18, 2020