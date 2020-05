Ο έμπειρος επιθετικός της Γουότφορντ σε κάθε του τοποθέτηση προσπαθεί να δηλώσει ότι αρκετοί ποδοσφαιριστές του κορυφαίου επιπέδου ανησυχούν και φοβούνται να μπουν ξανά στο γήπεδο και στην Premier League μπορεί όλοι οι αρμόδιοι να βιάζονται για την επιστροφή, αλλά οι αθλητές δεν σκέφτονται το ίδιο.

«Εδώ δεν κάνουν όλοι οι γιατροί τεστ και κόσμος πεθαίνει στα νοσοκομεία κι εμείς που είμαστε απλά ποδοσφαιριστές θα έχουμε διαθέσιμα 3.500 τεστ κάθε μήνα;» αναρωτήθηκε ο Ντίνεϊ σε πρωινή εκπομπή της βρετανικής τηλεόρασης.

'We see a lot about care workers not getting tested and people dying in nursing homes, yet we are expected to have just short of 3,500 tests a month.'@T_Deeney says footballers might be blamed for taking tests away from frontline staff if plans to restart the league go ahead. pic.twitter.com/IZc7OOJJAq

— Good Morning Britain (@GMB) May 18, 2020