Ο νεαρός φουλ μπακ των «κόκκινων» μίλησε με τον Τόνι Κάβενερ, ο οποίος είναι οδηγός ταξί, ένθερμος υποστηρικτής του συλλόγου του Μέρσεϊσαϊντ και παρά το γεγονός πως ταλαιπωρείται από άσθμα, βάζει την υγεία του σε κίνδυνο εν μέσω κορονοϊόύ. Το κάνει, όμως, για πολύ καλό σκοπό, αφού έχει αφοσιωθεί στην παροχή βοήθειας σε όσους έχουν ανάγκη και αδυνατούν να επισκεφθούν το σούπερ μάρκετ σε αυτές τις πολύ δύσκολες και περίεργες μέρες.

Ο Αλεξάντερ – Άρνολντ διέθεσε χρόνο για να μιλήσει μαζί του και να τον κάνει να αισθανθεί ακόμα πιο όμορφα, μέχρι τη στιγμή που η μητέρα του ποδοσφαιριστή εισέβαλε στο δωμάτιό του τη στιγμή της video-κλήσης!

«Μάνα, μιλάω στο τηλέφωνο...» είπε ο νεαρός μπακ, με την μητέρα του να δίνει τα συγχαρητήριά της στον Τόνι κι εκείνος ν' απαντάει: «Εμείς σε ευχαριστούμε για τον ΤΑΑ, σου οφείλουμε τα πάντα»!

Liverpool's @trentaa98 surprised a fan who's been delivering food to the vulnerable... until his mum interrupted him pic.twitter.com/tyaHQkOh8g

— SPORTbible (@sportbible) May 17, 2020