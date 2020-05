Τσέλσι: Έλληνας καρδιοχειρουργός μιλάει με τον Φρανκ Λάμπαρντ για την καθημερινή του μάχη κατά του κορονοϊού (vid)

Όποια πέτρα και αν σηκώσεις, θα βρεις Έλληνα από κάτω. Αυτό το διαπίστωσε και ο προπονητής της Τσέλσι, Φρανκ Λάμπαρντ, ο οποίος συζήτησε διαδικτυακά με τον Έλληνα καρδιοχειρουργό, Πάνο Θεοδωρόπουλο, ο οποίος εργάζεται σε νοσοκομείο του Λονδίνου που βρίσκεται κοντά στο «Στάμφορντ Μπριτζ».

Ο τεχνικός των Μπλε και θρύλος της ομάδας ευχαρίστησε τον δόκτορα Θεοδωρόπουλο για την μάχη που δίνει καθημερινά στην μάχη κατά του κορονοϊού, στην οποία αναφέρθηκε ο Έλληνας καρδιοχειρουργός.

Frank Lampard video-called @NHS heart surgeon Dr Panos Theodoropoulos, who has been working in an intensive care unit in a London hospital, treating coronavirus patients. pic.twitter.com/gV7Meutbk1

— Chelsea FC (at ) (@ChelseaFC) May 16, 2020