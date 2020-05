Ο νυν εξτρέμ της Τσέλσι, είχε συμφωνήσει εδώ και μερικούς μήνες με τους «μπλε» και βάζει τέλος στη θητεία του στον Αίαντα, αν και δεν πρόλαβε ν' αποχαιρετήσει τον κόσμο και την ομάδα του όπως θα το ήθελε λόγω της εξάπλωσης του κορονοϊού.

Το πρωτάθλημα στην Ολλανδία διεκόπη, δεν υπήρξε πρωταθλητής για φέτος καθώς αποφασίστηκε να μη ληφθεί υπόψιν η βαθμολογία και ο Ζίγιεχ αποχωρεί με αυτό τον ανορθόδοξο τρόπο.

Γίνεται ακόμα ένας από την εντυπωσιακή γενιά που έφτασε στα ημιτελικά του Champions League το 2019 και πλέον αποχωρίζεται το Άμστερνταμ για να κάνει το επόμενο βήμα.

Ο Άγιαξ, τον έβαλε στην πρώτη σειρά ενός άδειου κινηματογράφου, του παρουσίασε βίντεο με την πορεία του στο κλαμπ, εκείνος μίλησε για όσα έζησε, αλλά «λύγισε» με τα λόγια της μητέρας του.

Εκείνη του ανέφερε πόσο περήφανη είναι και του ευχήθηκε να προσέχει τον εαυτό του στο Λονδίνο, με τον Ζίγιεχ να λέει δακρυσμένος: «Ξέρω ότι είναι περήφανη αν και προσπαθεί να το κρύψει γιατί έμαθε να είναι σκληρή. Είχε πολύ δύσκολη ζωή. Έχασε νωρίς τον σύζυγό της και ήταν μόνη της. Έπρεπε να μεγαλώσει 9 παιδιά... Αγαπώ πολύ αυτό που κάνω, αλλά τα κάνω όλα για εκείνη. Τα πάντα είναι για εκείνη...».

- Hakim Ziyech breaks down when a clip is being presented to him in which his mother speaks to him. It doesn't get more emotional than this, it really doesn't.

[via the official Ajax Youtube channel] - full link: https://t.co/sxNjJ9Rtk2 pic.twitter.com/ckxcFi5hi9

