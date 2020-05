Ο Κέιν «ανακοινώθηκε» στη Λέιτον Όριεντ (pic)

Νέος σταθμός στην (φιλανθρωπική) καριέρα εν μέσω κορονοϊού για τον Χάρι Κέιν.

Ο Άγγλος σταρ μετά από 18 συμμετοχές και 5 γκολ σε ένα εξάμηνο ως δανεικός το 2011, επέστρεψε στην Λέιτον Όριεντ και ανακοινώθηκε με την εμφάνισή της για καλό σκοπό.

Συγκεκριμένα, η ομάδα της League Two κάλεσε τον άλλοτε επιθετικό της να στηρίξει την καμπάνια κατά του Covid-19, χρίζοντας τον σπόνσορα στη νέα ξεχωριστή φανέλα που σχεδιάστηκε προς τιμήν των εργαζομένων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS).

Σε αυτό το πλαίσιο, η φανέλα θα τεθεί προς αγορά στους φιλάθλους του κλαμπ και τα έσοδα θα διατεθούν σε συγκεκριμένα φιλανθρωπικά ιδρύματα που συνδράμουν τα άτομα που επηρεάστηκαν από την πανδημία.

BREAKING: We’re delighted to say that former loanee @HKane has taken the club’s shirt sponsorship for the 2020/21 season.

The home kit will be a thank you to the nation’s frontline heroes, whilst @HavenHouseCH and @MindCharity feature proudly on the away and third.

— Leyton Orient (@leytonorientfc) May 14, 2020