Οι δύο σύλλογοι του Μάντσεστερ είχαν φτάσει στην τελευταία ημέρα εκείνης της ποδοσφαιρικής χρονιάς στην ισοβαθμία των 86 πόντων έπειτα από 37 παιχνίδια.

Η Σίτι είχε την υπεροχή στη διαφορά των τερμάτων, αφού έβγαιναν στο +63 έναντι του +55 των «κόκκινων διαβόλων» του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον.

Την ίδια στιγμή, Άρσεναλ, Τότεναμ και Νιούκαστλ διεκδικούσαν τις δύο εναπομείνασες θέσεις στην πρώτη τετράδα για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, πίσω από τα κλαμπ του Μάντσεστερ που πρωταγωνιστούσαν εκείνη τη σεζόν.

Η Γιουνάιτεντ με γκολ του Ρούνεϊ από το 20ο λεπτό στο «Στάδιο του Φωτός» είχε κάνει τη δουλειά της, επικράτησε 1-0 της Σάντερλαντ και περίμενε το φινάλε της αναμέτρησης της Σίτι με την ΚΠΡ στο Etihad για να μάθει αν τελικά θα ήταν εκείνη η Πρωταθλήτρια.

Οι οπαδοί της ομάδας του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον άκουγαν παράλληλα από τα ραδιοφωνάκια πως οι Ρέιντζερς είχαν προβάδισμα απέναντι στους «πολίτες» καθώς το ματς όδευε προς τις καθυστερήσεις κι αυτό τους έκανε να πιστέψουν ότι οι «μισητοί συμπολίτες» δεν θα κατάφερναν.

Αυτό που γράφτηκε, ήταν κάτι παραπάνω από ιστορικό. Δυο γκολ στις καθυστερήσεις, μια κεφαλιά του Τζέκο κι ένα διαγώνιο σουτ του Αγουέρο στην κλειστή γωνία για να τρελαθεί το Etihad και μαζί όλος ο ποδοσφαιρικός πλανήτης γι' αυτό που παρακολουθούσε στο φινάλε της Premier League. Η Μάντσεστερ Σίτι με το τελικό 3-2 αναρριχήθηκε στην κορυφή του αγγλικού ποδοσφαίρου έπειτα από 44 ολόκληρα χρόνια.

Ο Τζιμπρίλ Σισέ το βίωσε δια ζώσης, αφού ήταν μέλος της ΚΠΡ και μάλιστα είχε σκοράρει σ' εκείνο το ματς βάζοντας προσωρινά μπροστά στο σκορ την ομάδα του με το 2-1. Στο φινάλε, έτρεξε να το χαρεί με τον συμπατριώτη και καλό του φίλο, Σαμίρ Νασρί.

Ένα πράγμα δεν θα ξεχάσει ποτέ κανείς από εκείνο το παιχνίδι της Σίτι... «Balotelli... Agueroooooooo.... I swear you' ll never see anything like this ever again...»!