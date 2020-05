Λίνεκερ: «Εχω παίξει γκολφ με τον Μάικλ Τζόρνταν»

Την ημέρα που γνώρισε τον Μάικλ Τζόρταν εξιστόρησε στο κοινό του στο Twitter, ο παλαίμαχος Άγγλος επιθετικός, με αφορμή του 8ο επεισόδιο του «The Last Dance».

«Μόλις παρακολούθησα το 8ο επεισόδιο του υπέροχου The Last Dance. Σκέφτηκα να μοιραστώ μαζί σας μια ιστορία από τη μέρα που έπαιξα γκολφ με τον Μάικλ Τζόρνταν. Ήταν βράδυ Πέμπτης και δέχθηκα μια κλήση από τον ατζέντη μου. Μου είπε 'Εχω τους ανθρώπους του MJ στο τηλέφωνο, θέλει να παίξει στο Σούνινγκντεϊλ'. Ήμουν μέλος εκεί, οπότε σκέφτηκε ότι μπορούσα να βοηθήσω. Μου είπε 'Είναι τρία άτομα, ο Μάικλ και δύο μπασκετικοί του φίλοι. Θέλουν να παίξουν την Κυριακή'. Του απάντησα πως δεν μπορούσαν να μπουν την Κυριακή, εκτός αν συνοδεύονταν από κάποιο μέλος, ωστόσο του εξήγησα ότι μπορούσα να τους φιλοξενήσω.

Το βράδυ του Σαββάτου δέχθηκα νέα κλήση από τον ατζέντη μου. 'Είναι έξι άτομα, άλλοι δύο φίλοι του και ο ηθοποιός Σάμιουελ Τζάκσον'. Σκατά, έπρεπε να βρω άλλο ένα μέλος για να παίξει με τους άλλους τρεις. Τηλεφώνησα στον φίλο μου, τον Κουίνι, πρώην επαγγελματία γκολφέρ, ήμουν σίγουρος ότι θα βοηθούσε. Ευτυχώς ήταν ελεύθερος και διαθέσιμος.

Έφτασα στις 8:30 το πρωί και μου είπαν 'οι καλεσμένοι σου έχουν ήδη φτάσει και βρίσκονται στο γρασίδι'. Είδα έξι τύπους, πέντε γίγαντες μπασκετμπολίστες και τον Σάμιουελ Τζάκσον να περπατούν και να καπνίζουν πούρα. Όλοι τους κοιτούσαν με γουρλωμένα μάτια. Γνωριστήκαμε και ξεκινήσαμε. Ο φίλος μου, ο Κουίνι, ήθελε ένα στοίχημα. Τον ακούσαμε να λέει με κομψή φωνή: 'Λοιπόν, Μάικλ, θα ήθελες να στοιχηματίσουμε'. Εκείνος του απάντησε 'σίγουρα φίλε' και ο Κουίνι τον ρώτησε πόσα χρήματα ήθελε να βάλει. Τότε ο Τζόρνταν ρούφηξε το πούρο του, τον κοίταξε, του χαμογέλασε και του είπε 'Όσα θέλεις ώστε να αισθανθείς άβολα'. Είχε ήδη κερδίσει τη μέρα».

I just watched episode 8 of the wonderful The Last Dance. Thought I’d share the story of the day I played golf with Michael Jordan. It was a Thursday night & I got a call from my agent. He said “I’ve had Michael Jordan’s people on the phone and he wants to play at Sunningdale.”

