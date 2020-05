Φαν Ντάικ: Αποδέχθηκε πρόκληση και πετούσε κάλτσες στο τρόπαιο του Champions League! (vids)

Ο Ολλανδός στόπερ της Λίβερπουλ αποδέχθηκε την πρόκληση που του έβαλε ο άλλοτε Άγγλος διεθνής και νυν τηλεπαρουσιαστής για να βάλουν έναν στόχο και να προσπαθήσουν να πετύχουν καλάθια με τις κάλτσες τους.

Ο Ρέντναπ χρησιμοποίησε έναν κάδο που είχε στο σπίτι του και ο Φαν Ντάικ... έβαλε στόχο μια ρέπλικα του τροπαίου του Champions League που κατέκτησε τον Μάιο του 2019 στη Μαδρίτη!

.@VirgilvDijk throwing his socks into the Champions League trophy while Jamie Redknapp uses a bin! #SkyFootballShow pic.twitter.com/dxJe09752m

— Football Daily (@footballdaily) May 11, 2020