Κομπανί: «Φαν Ντάικ, ο κορυφαίος αμυντικός στην ιστορία της Premier League»

Το crash test για τον κορυφαίο αμυντικό στην ιστορία της PL έχει αναβιώσει για τα καλά στο διάστημα της αποχής από την αγωνιστική δράση, με τους οπαδούς να καταθέτουν τις δικές τους απόψεις σε forum και ψηφοφορίες. Πλέον, το κάνουν και οι ίδιοι υποψήφιοι για αυτόν τον άτυπο τίτλο.

Συγκεκριμένα, ο Βενσάν Κομπανί κλήθηκε να επιλέξει τον Νο1 αμυντικό που πέρασε από τα αγγλικά γήπεδα από καταβολής Premier League, ανάμεσα σε ονόματα όπως ο Τζον Τέρι, ο Ρίο Φέρντιναντ, ο Γιαπ Σταμ, ο Νεμάνια Βίντιτς και ο… εαυτός του. Ο Βέλγος, όμως, τάχθηκε ανοιχτά υπέρ του Βίρτζιλ Φαν Ντάικ.

Μιλώντας στην κάμερα του «SPORF», ο εμβληματικός πρώην κάπτεν της Μάντσεστερ Σίτι δικαιολόγησε επακριβώς γιατί θεωρεί τον Ολλανδό ως τον κορυφαίο όλων, λέγοντας:

«Θα το έδινα στον Βίρτζιλ Φαν Ντάικ. Είναι περίεργο, γιατί δεν βρίσκεται τόσο καιρό στο πρωτάθλημα όσο ο Τέρι ή ο Φέρντιναντ, δύο παίκτες που υπήρξαν για πολύ μεγάλη περίοδο, αλλά τα σημάδια που έχει δείξει τα τελευταία χρόνια το κάνουν προφανές: αν ήταν στο κορυφαίο επίπεδο τότε, θα τους είχε ξεπεράσει. Απ’ ότι έχω δει στην επιρροή που έχει στην ομάδα, διότι ο αμυντικός δεν κρίνεται ποτέ για τον εαυτό του, μετράει η επικοινωνία που έχει με τους άλλους παίκτες και πώς κάνει την ομάδα πιο συμπαγή, η Λίβερπουλ πριν και μετά τον Φαν Ντάικ έχει τεράστια διαφορά. Για αυτό και τον επιλέγω»

@VincentKompany REVEALS his choice for best ever @PremierLeague centre back. pic.twitter.com/QWITtHcVlt

— S P O R F (At (@Sporf) May 9, 2020