Ο Ολλανδός στόπερ της Λίβερπουλ τόνισε πως του είναι τρομερά δύσκολο να μην μπορεί ν' απολαύσει το ποδόσφαιρο, είπε πως πλέον έχει μάθει να εκτιμά ακόμα και τα πιο μικρά πράγματα μιας προετοιμασίας για ένα παιχνίδι, ενώ, έδειξε πως θεωρεί ότι όταν αποσυρθεί, λίγο πολύ θα... κάνει ό,τι και τώρα. Δηλαδή θα μένει σπίτι άπραγος...

«Είναι δύσκολο να μην είμαστε στο γήπεδο, να δείξουμε το ταλέντο μας, να παίξουμε για τον κόσμο, να προπονηθούμε, να κάνουμε προετοιμασία για τα ματς, να δω τους συμπαίκτες μου που περνάμε τόσο χρόνο μαζί σε φυσιολογικές συνθήκες...

Δεν το είχαμε γνωρίσει αυτό το συναίσθημα του εγκλεισμού. Σε κάνει να εκτιμάς πράγματα πολύ περισσότερο απ' όσο το έκανες νωρίτερα. Σε κάνει να σκέφτεσαι και τη στιγμή που δεν θα κάνεις τίποτα, θα αποσυρθείς... Θα είναι πολύ περίεργο και αντιλαμβάνεσαι πόσο δύσκολο είναι για εκείνους που το αποφασίζουν. Τι κάνεις μετά την καριέρα;» ήταν τα λόγια του στο BT Sport.

Virgil van Dijk: "It's difficult to not be out there, to show our talents, to work hard, even the small things in the game. Playing for so many fans, winning, the whole build-up to games, training sessions, seeing the boys."pic.twitter.com/q1QntA9g35

