Οι «αλεπούδες» είχαν παρουσιαστεί με τέτοιο τρόπο στον αγωνιστικό χώρο του Etihad, έχοντας κάνει και τον Γιούργκεν Κλοπ να πιστέψει πως ίσως είχε έρθει η στιγμή για το στραβοπάτημα που περίμεναν όλοι από τους «πολίτες» ώστε να πάρει η Λίβερπουλ το πρωτάθλημα.

Και κάπου εκεί ο Βινσέν Κομπανί το πήρε πάνω του...

Στο 70ο λεπτό της αναμέτρησης που διεξήχθη πριν από ακριβώς έναν χρόνο, είχε τη μπάλα στον έλεγχό του αρκετά μέτρα μακριά από την αντίπαλη εστία, είχε την έμπνευση, όλα τα άστρα τον ευνόησαν και έγραψε ιστορία... Γκολ που δεν ήταν μισός, αλλά σχεδόν ολόκληρος τίτλος για τη Σίτι!

Ο θρυλικός αρχηγός ξέσπασε, ήξερε ότι θα ολοκλήρωνε με τον καλύτερο τρόπο τη 10ετή παρουσία του στο κλαμπ του Μάντσεστερ όντας παρών σε όλες τις μεγάλες επιτυχίες και την αναγέννηση του συλλόγου υπό τους Άραβες ιδιοκτήτες και έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην περσινή θεότρελη κούρσα του πρωταθλήματος.

Στο φινάλε, τα δάκρυα και ο αποχαιρετισμός προς τους οπαδούς, φανέρωσαν την πίεση που βγήκε από μέσα του και φυσικά τις στιγμές των 10 ετών που περνούσαν από μπροστά του, λίγο καιρό πριν την αποχώρηση...

1 year ago today, Vincent Kompany scored that goal against Leicester City@VincentKompany emotions at full-time pic.twitter.com/9uI2xxmOPk

— Football Daily (@footballdaily) May 6, 2020