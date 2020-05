Ολοι θυμόμαστε τον Ντένις Μπέργκαμπ για την απίστευτη ντρίμπλα που έχει γίνει στα χρονικά του ποδοσφαίρου. Ο Ολλανδός «έκρυψε» την μπάλα στο μαρκάρισμα του Νίκου Νταμπίζα και την εμφάνισε στα δίχτυα της εστίας της Νιουκάστλ.

Οπως επίσης ένα από τα καλύτερα αν όχι το καλύτερο, γκολ στην καριέρα του «μη-ιπτάμενου Ολλανδού» είναι αναμφίβολα αυτό που σημείωσε απέναντι στην Αργεντινή στον προημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1998, δίνοντας την πρόκριση στην εθνική του ομάδα στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης.

Ωστόσο επειδή τα λόγια περισσεύουν απολαύστε τα κατορθώματα του Ντένις Μπέργκαμπ...

Dennis Bergkamp and his super human first touch! pic.twitter.com/ENtMCyHIUP

