Οι «κόκκινοι» παραμένουν στο σπίτι, δεν πηγαίνουν στο «Μέλγουντ» για ατομικές προπονήσεις και περιμένουν τις εξελίξεις γύρω από τη συνέχιση ή μη του πρωταθλήματος της Premier League ώστε να μπορέσουν να πανηγυρίσουν την κατάκτηση του τίτλου στο γήπεδο.

Στο πρωινό πρόγραμμα της προπόνησης, την Κυριακή, ο Κλοπ μόλις είδε τον Λόβρεν αναρωτήθηκε γιατί ο Κροάτης δεν βγήκε καθόλου στον ήλιο να μαυρίσει, ενώ, ο Φαν Ντάικ είδε πως ο Ρόμπερτσον μόλις είχε ξυπνήσει και του είπε: «Ξέρω ότι σου λείπω, αλλά είσαι χάλια! Βάλε κάτι στο μαλλί»!

“Robbo, I know you miss me but look after yourself a bit mate!” @VirgilvDijk's advice to @andrewrobertso5, a new trim for @Alex_OxChambo and more ahead of our latest online yoga session #StayAtHome pic.twitter.com/bWZeD2azIc

— Liverpool FC (at ) (@LFC) May 3, 2020