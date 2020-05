«Η Λίβερπουλ ίσως δεν πάρει κανέναν παίκτη το καλοκαίρι»

Virtual Sports* στο επίκεντρο του καζίνο. |21+ *Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

Σύμφωνα, με την «Daily Mail», οι άνθρωποι της Λίβερπουλ είναι πρόθυμοι μην προχωρήσουν σε ακριβές μεταγραφές το προσεχές καλοκαίρι κι αυτό εξαιτίας της μείωσης του εισοδήματος του συλλόγου.

Το δημοσίευμα συνεχίζει λέγοντας πως υπό άλλες συνθήκες οι «Reds» θα είχαν ήδη κάνει την κίνηση τους ώστε να εντάξουν στο δυναμικό τους, τους δύο κύριος στόχους Βέρνερ και Αουάρ. Ωστόσο, οι υποθέσεις των δύο φαίνεται πως θα καθυστερήσουν αρκετά

Μεταξύ άλλων η «Daily Mail» τονίζει πως δεν είναι απίθανο ο Γιούργκεν Κλοπ να επιλέξει να μην πραγματοποιηθεί καμία μεταγραφή ενόψει της νέας σεζόν, προκειμένου τα οικονομικά της ομάδας να μην επιβαρυνθούν.

Liverpool 'virtually certain' to sign NO ONE this summer https://t.co/Kz2OHaA4mf via @MailOnline

— Sheldon Collins *CAMP19NE* (OFFICIAL) (@Cockney_Scouser) May 1, 2020