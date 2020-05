Ο υπαρχηγός των «κόκκινων», εκ των πιο έμπειρων παικτών των Πρωταθλητών Ευρώπης και επαγγελματίας - πρότυπο, μίλησε το πρωί στο SkySports παρέα με τους Νέβιλ και Κάραγκερ και αποκάλυψε τα συναισθήματα και τις σκέψεις του για το γεγονός πως είναι ο μεγαλύτερος όλων στην ομάδα.

«Έχουμε τέτοιες ηλικίες που κάποιες στιγμές δεν καταλαβαίνουν τη μουσική που ακούγεται στο γυμναστήριο... Ο Τζο Γκόμεζ δεν ήξερε τις Spice Girls» είπε ο Μίλνερ προκαλώντας γέλια!

.@JamesMilner on being one of the older players:

