Μανέ: «Δικοί μου είναι οι πανηγυρισμοί και τους κλέβει ο Φιρμίνο»! (vid)

Ο Σενεγαλέζος επιθετικός των «κόκκινων», ως γνωστόν, έχει ένα πολύ μεγάλο συνήθειο. Να προσπαθεί να κλέψει τη δόξα του Βραζιλιάνου φίλου του και να πανηγυρίζει με τον ίδιο τρόπο.

Όταν, λοιπόν, βρέθηκε αντιμέτωπος με απορίες παιδιών κι εκείνα τον ρώτησαν για τους πανηγυρισμούς, ο Μανέ ισχυρίστηκε: «Είναι δικοί μου, απλά όταν είχα σκοράρει στο ίδιο ματς είχα ξεχάσει να το κάνω και μετά το έκανε εκείνος».

Πάντως φαίνεται ότι έχει ιδιαίτερη αδυναμία στον Φιρμίνο, αφού... «έθαψε» τον Σαλάχ.

Δείτε το όμορφο βίντεο:

“Why do you always copy Bobby’s celebrations?” “Can you speak Scouse?”

There’s no escaping the questions we want answers to, as Sadio takes on Kop Kids for @Joie_Baby… and watch out for his disguise! pic.twitter.com/ue0Ugz3CCK

— Liverpool FC (at ) (@LFC) April 30, 2020