Κορονοϊός – Γιουνάιτεντ: Το... Ολντ Τράφορντ στηρίζει το υγειονομικό προσωπικό (pic)

Με έναν υπέροχο τρόπο επέλεξε η Γιουνάιτεντ να εκφράσει την ευγνωμοσύνη της σε όσους μάχονται τον κορονοϊό. Στη μέση του αγωνιστικού χώρου του Ολντ Τράφορντ σχηματίστηκε το «NHS» που είναι τα αρχικά του συστήματος υγείας της Αγγλίας, σε μία προσπάθεια να θυμίσουν σε γιατρούς και νοσηλευτές ότι δεν είναι μόνοι τους σε αυτή τη μάχη ενάντια στην πανδημία της Covid-19.

Words alone are not enough to express our gratitude to the @NHSuk and all the other frontline workers #StayHomeSaveLives#ProtectTheNHS#ClapForOurCarers#AlwaysUnited pic.twitter.com/5vJLN5BtH0

— Manchester United (@ManUtd) April 30, 2020